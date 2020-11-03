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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Mümin Altaş   | 03.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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