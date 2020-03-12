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Türkiye

Türkiye, Irak'taki Taci Üssü'ne yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye, Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu ve NATO personelinin bulunduğu üsse yönelik saldırıyı kınadı.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.03.2020
Türkiye, Irak'taki Taci Üssü'ne yönelik saldırıyı kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ta DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü’ne yönelik 11 Mart akşam saatlerinde düzenlenen ve ölüm ile yaralanmalara yol açan roketli saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak makamlarından, saldırıyı düzenleyenlerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılması istenen açıklamada, ileride bu tür saldırıların tekrarlanmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına yönelik beklenti dile getirildi.

Açıklamada, "Irak’ın terörle mücadelesine destek veren ve güvenlik kapasitesinin inşasına katkıda bulunan yabancı ülke personelini hedef alan bu saldırının, bölgemizin istikrar ve güvenliğini tehlikeye atacak yeni bir çatışma sarmalına yol açmamasını temenni ediyor, tüm taraflara itidal içinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin yaralandığını açıklamıştı.


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