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Dünya

Çin, ABD vatandaşlarının en kısa sürede 'barış, istikrar ve güvenliğe' kavuşmasını umuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 07.01.2021
Çin, ABD vatandaşlarının en kısa sürede 'barış, istikrar ve güvenliğe' kavuşmasını umuyor

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying düzenlediği basın toplantısında, "Çin, ABD vatandaşlarının en kısa sürede barış, istikrar ve güvenliğe kavuşmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 2019'da Hong Kong'da düzenlenen hükümet protestolarına atıfta bulunarak, bu noktada ABD'lileri "ülkede bazı medya kuruluşlarının ve kişilerin, Hong Kong'da yaşanan toplumsal karışıklığı neden farklı biçimde yansıttığını düşünmeye" çağırdı.

Chinese Daily Global Times da yer alan habere göre de Hua Amerikan basınını "Hong Kong'daki gösteriler için hangi kelimeler kullanıldı, şimdi ABD'deki olaylar için ne diyorlar?’" şeklinde eleştirdi.

Hua, Amerikan medyasında Kongrede yaşananların "şiddet, haydutluk, rezalet" şeklinde tanımlandığını, öte yandan Hong Kong protestoları için "güzel manzara, demokrasi savaşçıları" yorumlarının yapıldığını hatırlattı.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.








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