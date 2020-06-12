Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Talha Yavuz   | 12.06.2020
Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Afganistan’da ibadet yerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, imam ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi
New York, ABD'de Kovid-19'un bulaşma oranının en düşük olduğu eyalet oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 223'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan son 5 gündür yeni ölüm rapor edilmiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı Sancak bölgesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı Sancak bölgesine ulaştı

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 149 bin 102'ye yükseldi

Okul öncesinde 'sene sonu belgeleri' için tören yapılmayacak

Okul öncesinde 'sene sonu belgeleri' için tören yapılmayacak
Türkiye genelindeki denetimlerde 18 bin sürücüye 'cep telefonu' cezası

Türkiye genelindeki denetimlerde 18 bin sürücüye 'cep telefonu' cezası
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi