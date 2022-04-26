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Dünya

Pakistan'daki Türk vatandaşlarından ihtiyaç sahiplerine iftar

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları ihtiyaç sahibi 250'den fazla kişiye iftar verdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 26.04.2022
Pakistan'daki Türk vatandaşlarından ihtiyaç sahiplerine iftar

İslamabad

Başkent İslamabad'ın G-11 bölgesinde iftara birkaç saat kala hazırlıklar başladı.

Yol kenarına hasırlar serilirken, bir taraftan da sofrada yer alacak yemekler için kazanlar kaynatıldı.

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) bünyesindeki Türk öğrenciler de iftar sofrasının hazırlanmasına ve yemeklerin dağıtılmasına yardım etti.

Türk vatandaşlarının el birliğiyle oluşturduğu sofrada 250'nin üzerinde ihtiyaç sahibine iftar verildi.

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