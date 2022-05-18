Dolar
15.95
Euro
16.70
Altın
1,818.07
ETH/USDT
1,977.00
BTC/USDT
29,313.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 18.05.2022
ABD, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini açıkladı

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Güney Kore ve Japonya ziyaretlerini değerlendirmek üzere Beyaz Saray basın odasında gazetecilerin karşısına çıktı.

Söz konusu ziyaretin Biden'ın başkanlığı döneminde Asya Pasifik bölgesine yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu da değerlendirdi.

Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık başvurusunun "tarihi önemde" olduğunu belirterek söz konusu ülkelerin üyeliğine desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.

Türkiye yorumu

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı tutumunu da değerlendiren Sullivan, "Günün sonunda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya etkili bir şekilde erişebileceğine ve Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in bu konuda Türkiye ile doğrudan iletişimde olduğunu belirterek "Biz de aynı zamanda bu süreci kolaylaştırmak adına Türkler ile görüşüyoruz. Ben bugün kendi mevkidaşımla görüştüm, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da şu dakikalarda kendi mevkidaşı ile görüşüyor." ifadesini kullandı.

Süreç konusunda olumlu olduklarını belirten Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da yarın Beyaz Saray'da İsveç ve Finlandiya liderlerini ağırlayacağını söyledi.

"Farklılıkların çözülebileceğine inanıyorum"

Sullivan, Türkiye'nin yanı sıra başka NATO üyesi ülkelerin de İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına karşı çıkma ihtimali durumunda ne yapılacağının sorulması üzerine, "Batı müttefiklerinin en iyi yanlarından birisi de farklı fikirlerin olması." ifadesini kullandı.

Herhangi bir farklı düşünce olması konusunda ortak bir alan bulunabileceğine işaret eden Sullivan, "Ben farklılıkların çözülebileceğine ve NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya destek konusunda tek ses olabileceğine inanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı

Benzer haberler

ABD, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini açıkladı

ABD, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna konusunda Türkiye'ye teşekkür

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı ve bölgesel konuları görüştü

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı ve bölgesel konuları görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi
Türkiye'de yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor

Türkiye'de yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor