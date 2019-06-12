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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Amasya semalarında uçtu

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Cihan Okur   | 12.06.2019
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Amasya semalarında uçtu

Amasya

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Amasya semalarında uçtu

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yoğunluk oluşturdu.

İlk olarak, başarısını uluslararası yarışmalarda kanıtlamış, cesur ve estetik hareketleriyle bilinen SOLOTÜRK uçağı havalandı. SOLOTÜRK'ün gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Daha sonra dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisi gerçekleştirildi.

Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Amasya Valisi Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın pilot ve komutanlarını tebrik etti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün milletin gururu olduğunu vurgulayan Varol, "Kendilerine gösterdikleri zahmet ve yüce Türk milletini gökyüzünde böyle güzel şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. 10 gün sürecek etkinliklerde bu coşkuyu aynı şekilde taşıyarak, milli mücadele ruhunun merkezlerinden Amasya'da bu kavramın hala sürdüğünü önce ülkemize sonra bütün dünyaya kanıtlayalım diyorum." ifadesini kullandı.



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