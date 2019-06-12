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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerlerde araçlar su altında kaldı, bir evin çatısına yıldırım düştü. Pendik'te su altında kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ile bir okulda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adem Koç,Metin Tokgöz   | 12.06.2019
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 

Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Pendik'te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Okulda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Evin çatısına yıldırım düştü

Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağanak nedeniyle bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü. 

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