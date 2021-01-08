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Türk Konseyi: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti.

Behlül Çetinkaya   | 08.01.2021
Türk Konseyi: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz

Ankara

Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

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