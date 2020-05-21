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Türk Kızılaydan 1500 aileye pide ve gıda yardımı

Türk Kızılay Siirt Şubesi, 1500 ihtiyaç sahibi aileye 3 bin pide ve gıda yardımı ulaştırdı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 21.05.2020
Türk Kızılaydan 1500 aileye pide ve gıda yardımı Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Siirt

Türk Kızılay Siirt Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ekmek ve gıda ihtiyaçlarını gideriyor. 

Şube Başkanı Nihat Altunç öncülüğünde 2 grup halindeki 10 kişilik ekip, Alan, Sakarya ve Dumlupınar mahallelerindeki vatandaşlara ramazan pidesi dağıttı.

Altunç, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ve salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Altunç, "İhtiyaç sahibi ailelere pide ve kuru gıda yardımlarını sürdürüyoruz. Şu ana kadar 1500 aileye 3 bin pide dağıttık. Ramazan ayı bitene kadar her gün birkaç mahallemizde bu hizmetimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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