Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sefa Şengül   | 21.05.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen yağışların, bu gece saatlerinden başlayarak yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Düzce ve Zonguldak'da ise beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kastamonu ve Sinop'ta fırtına bekleniyor

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı
İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Benzer haberler

Tüpraş'tan yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon ton ürün satışı

Tüpraş'tan yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon ton ürün satışı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

'Açık hava sineması' etkinlikleri sürüyor

'Açık hava sineması' etkinlikleri sürüyor
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı