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Türkiye

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine el dezenfektanı dağıtacak

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ürettirdiği el dezenfektanlarını ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak.

Kaan Bozdoğan   | 09.04.2020
Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine el dezenfektanı dağıtacak Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın akışını değiştiren Kovid-19 nedeniyle hijyen ürünleri kullanımının önemi de arttı. Bu kapsamda yoğun talep gören hijyen ürünleri yok satarken, başta el dezenfektanı olmak üzere hijyen ürünlerine maddi sıkıntılar sebebiyle ulaşamayan vatandaşlar için Türk Kızılay hareket geçti. 

Türk Kızılay, ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmak üzere "Kızılay El Dezenfektanı" ürettirmeye başladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dezenfektanın fason üretiminin yapıldığı Arnavutköy'deki tesiste incelemelerde bulundu.

Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el dezenfektanlarının kişisel hijyen ve virüsten korunma noktasında önemli olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahipleri için dezenfektan imal ettirdiklerini dile getiren Kınık, "Fason olarak imal ettirdiğimiz Kızılay markalı yüzer mililitrelik el dezenfektanlar bu mikroorganizmayı çok hızlı şekilde öldürebiliyor. El hijyeni, ortam hijyenini sağlayabiliyor." dedi.

Günlük ortalama 80 bin adet üretiliyor

Kınık, dezenfektanların Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla dağıtılacağını belirterek, "Günlük 80 bin adet 100 ml'lik el dezenfektanlarından üretim yapılıyor. Şu an aktif olarak 40 kişi çalışıyor ama ihtiyaca göre bu kapasite arttırılabiliyor. Bu ürünler tamamen ücretsiz şekilde vatandaşımıza dağıtılacak. Kızılayımızın 81 il ve ilçelerdeki şubeleri aracılığıyla, yaşlılarımız ve hastalarımız öncelikli olmak üzere dağıtılacak." diye konuştu.

Bu hafta için 250 bin adet üretim planlaması yaptıklarını, çözüm ortağı olan firmanın da 100 bin adet bağış yaparak 350 bin adet teslim ettiğini anlatan Kınık, "Biz de bu 350 bin adet 100 ml'lik el dezenfektanlarını şubelerimiz aracılığıyla çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Kınık, Türk Kızılay'ın salgının ilk gününden beri plazma tedavisi çerçevesinde hastaların iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarının korunması noktasında kişisel koruyucu ekipman temini ve özellikle risk grubundaki vatandaşların ortamlardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

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