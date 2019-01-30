Türk güreşinin acı kaybı

ORDU

Kırkpınar'da 1973 yılında başpehlivan olan Ordulu Davut Yılmaz (82) vefat etti.

Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk güreşinin önemli isimlerinden Davut Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz'ın bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle Samsun'daki hastanede tedavi gördüğünü belirten Genç, "Maalesef Davut Yılmaz, doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Bu zamana kadar birçok güreşçinin yetişmesinde emeği olan Davut Yılmaz, Kırkpınar'ın marka isimlerinden biriydi. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Davut Yılmaz'ın ismini daha önce Kumru ilçesindeki bir spor salonuna verdiklerini kaydeden Genç, "Başta güreş camiası olmak üzere tüm sporseverlerin başı sağ olsun. Büyüğümüz Davut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Genç, Yılmaz'ın cenazesinin yarın, Kumru Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı olan Recep Kara da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ustamız Davut Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Yılmaz ailesinin ve Türk güreşinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Hayati Akçay