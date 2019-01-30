Eski milletvekili Yıldırım toprağa verildi

TUNCELİ

Ankara'da vefat eden eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım, memleketi Tunceli'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden ve dün akşam saatlerinde cenazesi Tunceli'ye getirilen Yıldırım için Tunceli Cemevi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

Törene, Yıldırım'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Nazımiye İlçe Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada düzenlenen törende Alevi dedesi Ali Ekber Yurt'un dua okuyarak, helallik almasının ardından, Yıldırım için cenaze namazı kılındı.

Yıldırım daha sonra merkeze bağlı Güleç köyü mezarlığında defnedildi.

Evli ve 6 çocuk babası olan Yıldırım, 1935 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım, 15. Dönem Tunceli milletvekilliği yaptı.

Muhabir: Sidar Can Eren