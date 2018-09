'Türk Dünyası Çocuk Vakfı' açıldı

İSTANBUL

Türk dünyası çocuklarının gelişimini amaçlayan Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın açılışı ve Türk coğrafyasındaki iletişimi artırmak amacıyla oluşturulan Türktoyu İletişim Platformu'nun tanıtım programı Dedeman Otel'de yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türk dünyasının büyük bir terim olduğunu, sınırı ve alanı bulunmadığını belirtti.

Topsakal, dünyanın her tarafında Türklerin mutlaka bir hatırası, mirası bulunduğunu anlatarak, "Müessesemizin temelinde de çocuklar olunca, bunun ne kimliği ne kültürü ne de sınırı ve tarifi var. Sadece ve sadece gönlü var. Hem Yüce Rabbimiz hem de Peygamber Efendimiz, bunu bize öğütlemişlerdir. Çocuğun, hiçbir şekilde kimliği yok, onların gönlü öyle büyük ki onlarda her şeyi ve her güzelliği her mesleği bulabilirsiniz. Biz de bu gönüle girmeyi ve güzelleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Türk dünyasının geniş bir coğrafyayı kapsadığını dile getiren Topsakal, "Türkler Müslüman olduktan sonra insanı önceleyen vakıflara da çok yatırımlar yapmışlar. Öyle güzel vakıflar kurmuşlar ki temelinde sadece ve sadece insanın gönlü vardır." dedi.

Prof. Dr. Topsakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti kendisi vakıftır. Neden? İster Müslüman, ister yabancı olsun, mutlaka savaş durumunda bir vakfa sığınır gibi Türkiye'ye sığınırlar. O zaman kendisi vakıf bir devlettir. O zaman bütün devletlere vakfetme geleneğini sunmayı üzerimize alacağız. Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı gibi öyle büyük vakıflar kurulmuş ki binlerce öğrenci okutmuşlar. Aslında bu kardeşliği kendi aralarında bir sistem haline koymuşlar. Çok vakıf var ama Türk Dünyası Çocuk Vakfı yok, bu bir boşluktu ama çok önemliydi. Bizler 30-40 yılda çok işler yaptık ama daha özel işler yapmalıyız. Özellikle bu çocukları bu dünyaya ve geleceğe hazırlama açısından da misyonumuz vardı. Bu misyonu tamamlamak için, Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nı kurduk."

Dünyada artık sınırların bulunmadığını anlatan Topsakal, "O yüzden Amerikalılar Google, Rusya Federasyonu "Yandex"i kurdu ve kendi dünyalarını sanal olarak devam ettiriyorlar. O zaman biz hem çocuklar hem de Türk Dünyası olarak bir platform kurup, bu platform içinde kendi kendimizin iletişimini güçlendirebilirdik. Böyle düşündüm ve bu fikri açtıktan sonra, gönüllü kardeşlerimiz destek oldular. Türk dünyasından gelen kardeşlerimiz, bu projeye destek oldular ve bir platform kurdular." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın projesi olan Türktoyu'ndan bahseden Topsakal, günümüzde yeni bir modele geçmek gerektiğini anlattı.

Topsakal, şöyle devam etti:

"Kazak ve Türkiye, Azerbaycan, Türkmen, Özbek Türkçesi. Bu Türkçeler biliyorsunuz farklı karakterlerde yazılıyor. Kendi lehçelerinde dilleri ve kendi devletleri var ama bunlar ilelebet böyle gidemezler mutlaka bir platformda birbirlerini tamamlayan unsurlar olması lazım. Türk topluluklarının da buna yatırım yapması lazım. Dünyada biz yalnız yaşamıyoruz, bu gerçeği de görmek lazım. En büyük komşumuz Rusya Federasyonu, son zamanlarda da beraber hareket ediyoruz. O zaman bu platformda Rusya da olmalıydı. Gelecekte Rusya'dan bağımsız yaşayamayacağız, komşuyuz. Birbirimize gelecekte destek olmak zorundayız. Dünyada iletişimi artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla İngilizce de ekledik. Rusça ve İngilizceye yatırım yapmak gerekmiyor ama Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan, Türkiye Türkçesi'ne sanal anlamda teknolojik olarak yatırım yapmamız gerekti. Bu hususta merkez valisi Güngör Azim Tuna'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Topsakal, Türktoyu'nun önemli bir proje olduğunu ve hedefine ulaşması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Açılışa merkez valisi Güngör Azim Tuna, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ve Türk dünyasından temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Türktoyu Projesi

Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın projesi olan ve tanıtımı yapılan Türktoyu da Türk coğrafyasındaki iletişimi artırmak amacıyla geliştirilmiş özgün dil çevrim sistemine sahip bir sosyal iletişim ağı. Farklı dil ve lehçelerde engelsiz bir şekilde iletişim kurmaya imkan sağlayan Türktoyu, tüm Türk coğrafyasının gündemini takip edebilmekle beraber kullanıcıların kendi dilinde içerik paylaşımı yapabilecekleri bir platform.

Muhabir: Lale Bildirici