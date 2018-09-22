Fındıkta mekanizasyon için tek köklü sistem önerisi

Fotoğraf: AA/Gültekin Yetgin

GİRESUN

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, "Çok köklü ocak sisteminin içine makine girmesinde ve çalışmasında zorluklar var. Mekanizasyon açısından fındıkta tek köklü sistemin daha uygun olduğu görülüyor." dedi.

İslam, Fındık Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllardan beri fındıkta yetiştiricilik sisteminin geleneksel olduğunu söyledi.

Fındık çok köklü ocak sisteminin Türkiye'ye özgü geleneksel bir yetiştirme yöntemi olduğuna dikkati çeken İslam, "Avrupa'da da ocak sistemi var, özellikle İtalya'da ama onlardaki ocak sistemi tek köklü olarak yetişiyor. Bizde ise çok köklü ocak sistemi kullanılıyor." diye konuştu.

Tek köklü yetiştiricilikte üretim maliyetlerinin daha düşük olduğuna işaret eden İslam, şöyle devam etti:

"Hasat, budama, bakım işlemleri daha kolaylaşmaktadır. Makine kullanımına daha uygun. Çünkü çok köklü ocak sisteminin içine makine girmesinde ve çalışmasında zorluklar var. Mekanizasyon açısından tek köklü sistemin daha uygun olduğu görülüyor. Verimde aralarında çok fazla fark olmaz ama makine kullanımı ile işçilik maliyetleri azalacaktır."

Prof. Dr. Ali İslam, fındık bahçesi tesis ederken dikim aralıkları konusunda bölgenin ekolojik yapısına göre dikim yapılması gerektiğini anlatarak, "Bölgenin coğrafyası, iklim, toprağın özellikleri dikkate alınarak karar verilmesi gerekir. Aksi halde tüm bölgeler için 'şu sistem daha iyidir' denilemez." ifadesini kullandı.

Tamamen bölgenin iklim ve toprak yapısına göre uygulanan sistemlere ve fındık çeşitlerine göre bu kararı vermek gerektiğini vurgulayan İslam, "O nedenle bazı bölgede tek köklü, bazı bölgede çok köklü, bazı bölgede aşılı fındık da yetiştirilebilir. Bunun yere, ekolojiye, bakım-uygulama koşullarına, toprak derinliğine göre bir sistem oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle dikim sistemleri oldukça önemlidir." dedi.

İslam, tek köklü bahçelerde hastalık ve zararlılarla mücadelenin de daha kolay olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalık ve zararlılarla mücadelede mekanizasyona uygun bir dikim sistemi varsa elbette bu kolay olur. Makine sıra arasına girerse kolay ve ekonomik bir şekilde ilaçlama yapılır ancak girmediği zaman atomizer kullanacaksınız. Bu da oldukça yorucu ve maliyetli bir iş. Bu nedenle dikim sisteminin uygun olmadığı, yaşlanmış bahçelerde yeniden dikim yapılması, uygun yetiştirme sistemlerine geçmenin önemli olduğunu belirtiyoruz."

Muhabir: Gültekin Yetgin