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Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.

Sidar Can Eren   | 27.11.2019
Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 

Kar yağışı sebebiyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.

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