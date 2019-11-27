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Türk hava sahasında kullanılan ölçü birimlerinin usul ve esasları belirlendi

Türk hava sahasında ulusal ve uluslararası hava ve yer operasyonları gerçekleştiren işletmeler tarafından kullanılan ölçü birimlerinin usul ve esasları düzenlendi.

Arife Yıldız Ünal   | 27.11.2019
Türk hava sahasında kullanılan ölçü birimlerinin usul ve esasları belirlendi

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, hava yolu işletmelerini, uçuş mürettebatını, hava trafik hizmet birimlerini, arama ve kurtarma birimlerini, havaalanı işletmelerini, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarını, meteoroloji hizmet sağlayıcılarını, meteoroloji otoritesini, uluslararası hava seyrüseferinin yürütülmesi veya geliştirilmesiyle ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişileri kapsıyor.

Yönetmelikte bulunan standartlar ve önerilen uygulamalar, uluslararası sivil havacılık sahasında hava ve yer hizmetleri operasyonlarındaki faaliyetlerde uygulanacak.

Uluslararası Birim Sistemi, yönetmelik hükümlerine tabi olmak kaydıyla uluslararası sivil havacılık ve yer operasyonlarının faaliyetleri için standart ölçüm birim sistemi olarak kullanılacak.

Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik konular ile yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin uygulama detayları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından bu konulara ilişkin uygulamalarına uyumlu olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak talimatlarla düzenlenecek.

Yönetmeliğin ekinde hava ve yer operasyonlarında kullanılan ölçü birimlerine yer verildi.

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