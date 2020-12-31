Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Yapılan açıklamada, Gündür Deresi bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Tunceli
Tunceli'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündür Deresi bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit etti.
İmha edilen sığınaklarda, 1 tuzaklanmış el bombası, 20 büyük tüp, 10 akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 soba, 1 ocak, 20 kilogram çay, 15 kilogram pirinç ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.