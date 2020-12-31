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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Yapılan açıklamada, Gündür Deresi bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 31.12.2020
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Tunceli

Tunceli'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündür Deresi bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda, 1 tuzaklanmış el bombası, 20 büyük tüp, 10 akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 soba, 1 ocak, 20 kilogram çay, 15 kilogram pirinç ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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