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Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İbrahim Toprak   | 31.12.2020
Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Batman

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medyadan terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9'u Batman, biri de Rize'de olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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