Euro
9.13
Dolar
7.43
BIST 100
1,474.22
Altın
1,893.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Cihan Demirci   | 31.12.2020
Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi

Edirne

Alınan bilgiye göre, Trakya'da piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ton 171 kilogram sahte içki, 377 litre etil alkol, 605 şişe kaçak içki ve 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un umudu 'mRNA teknolojisi' birçok hastalığın tedavisi için gelecek vadediyor
'Vücudu lime lime eden bir ağrı yaşadım'
Koronavirüsü yenen belediye başkanından 'sigara' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti

Benzer haberler

Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi

Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Bursa'da imalathaneye dönüştürülen çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
Başkentte yılbaşında yabancı turistlere de kapalı olacak meydan ve caddeler belirlendi

Başkentte yılbaşında yabancı turistlere de kapalı olacak meydan ve caddeler belirlendi
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor