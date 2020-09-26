Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi
Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.
Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.