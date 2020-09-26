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Türkiye

Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 26.09.2020
Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.

Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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