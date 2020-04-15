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Tunceli'de günlük 200 yaşlı, hasta, engelli aileye sıcak yemek ve meyve

Tunceli'de, Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ile hareket eden belediye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara yardım paketleri ile günlük yemek ve meyve dağıtıyor.

Haydar Toprakçı   | 15.04.2020
Tunceli'de günlük 200 yaşlı, hasta, engelli aileye sıcak yemek ve meyve Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

Tunceli

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara destek olmak için Valilikçe oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile çalıştıklarını belirterek, kentte dezenfeksiyon ve salgına karşı eğitim çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Vatandaşlara broşürler dağıtıp anonslarla evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunduklarını ifade eden Maçoğlu, vatandaşlara ulaştırılan yardımlara esnafın ve gönüllülerin de destek olduğunu aktardı.

Maçoğlu, "Günde 200'e yakın yaşlı, hasta olan ve engelli ailelerimize yemek dağıtımı yapıyoruz. Günde iki çeşit yemek ve son süreçte meyvede dağıtmaya başladık. Çünkü yaşlıların çok büyük bölümü uzun süreden beri evlerinden çıkamıyor. Biz de onların bağışıklık sistemine destek olacak meyve ihtiyacını da karşılamak için menüye ekledik." dedi.

Şehirdeki Kovid-19 vakalarına da değinen Maçoğlu, "Bu şehirde bir kaç vaka oldu, gönül hiç olmamasını isterdi ama hepimiz olabilecekmiş gibi elimizden geldiğince en az hasta sayısıyla süreci geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara ulaştırılan yemeklerde kullanılan gıda ürünlerinin pek çoğunun yörede üretilen ürünler olduğunu vurgulayan Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an yemeklerde kullandığımız bakliyatların tamamı Ovacık Tüketim Kooperatifinin ürünleri ve onların verdiği destekle bunu karşılıyoruz. Onun dışında bu bölgede üretimi olan pekmez ve balı da gıda paketlerinin içine koyarak bir nevi buradaki üretimi de desteklemiş oluyoruz. Amacımız hem sağlıklı gıda hem kooperatifin üretim yapması hem de üreticinin elinde kalan ürünleri alarak onlara destek olmak."

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