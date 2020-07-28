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Tunceli'de bitkin halde bulunan kaya kartalı koruma altına alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Haydar Toprakçı   | 28.07.2020
Tunceli'de bitkin halde bulunan kaya kartalı koruma altına alındı Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

Tunceli

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde vatandaşlar, bitkin halde ve uçamayan bir kaya kartal gördü.

Kartalı yaban hayvanlarından korumak için yakalayan vatandaşlar, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Köye giden ekip, kaya kartalını vatandaşlardan alarak müdürlüğe getirdi.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan ve beslenemediği için bitkin düştüğü tespit edilen kaya kartalı koruma altına alındı.

Sağlık durumunun iyiye gittiği kaya kartalının bakımın ardından Ulukale köyünde doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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