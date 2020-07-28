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Polisten 51 ilde 'KAAN' uygulaması eğitimi

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kapsamında, 10 bin 727 özel güvenlik görevlisi ile 3 bin 773 genel kolluk personeline eğitim verildi.

Cankut Taşdan   | 28.07.2020
Polisten 51 ilde 'KAAN' uygulaması eğitimi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, 51 ilde özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimleri verildi.

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından, 5 Kasım 2018'den bu yana yürütülen proje kapsamında, 30 büyükşehir dışındaki 51 ilde KAAN uygulaması eğitimleri gerçekleştirildi.

Uygulama ile özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, 51 ilde 10 bin 727 özel güvenlik görevlisine ve 3 bin 773 genel kolluk personeline eğitim verildi.

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