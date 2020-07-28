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İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür

İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti.

Muhammed Boztepe   | 28.07.2020
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı:

"Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor."

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