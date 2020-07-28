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Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da yağış beklenmiyor

Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul ve çevresinde hava genelikle az bulutlu ve açık olacak.

Güç Gönel   | 28.07.2020
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da yağış beklenmiyor

İstanbul

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul ve çevresinde hava genelikle az bulutlu ve açık olacak.

Arife günü olan 30 Temmuz Perşembe ve bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma, bölgede az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Bayramın ikinci gününde bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olurken, Edirne, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

İstanbul'da bayramda yağış yok

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da yağış beklenmiyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 31-32 derece civarında olacağı, bayramın üç ve dördüncü günleri ise biraz düşerek 29-30 derece civarına ineceği tahmin ediliyor.

Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın, bayramın üç ve dördüncü günü etkisini artırarak, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye kadar çıkabilecek şekilde kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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