Euro
7.70
Dolar
6.85
BIST 100
115,289.80
Altın
1,763.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Saruhanlı'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.
logo
Türkiye

Tunceli'de biri gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin gri listede yer alan Osman İşleyen olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 26.06.2020
Tunceli'de biri gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya ülkeye gelenlere çift test uygulayacak
Çin’de son 24 saatte 13, Güney Kore’de 39 Kovid-19 vakası görüldü
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 350 bin 522'ye yükseldi
Kovid-19'dan Brezilya’da 1141, Meksika’da 736, Hindistan'da 407 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar