Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
98,585.29
Altın
1,414.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe,Haydar Toprakçı   | 10.07.2019
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara/Tunceli

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Valilikten açıklama

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun sürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde eylem yapma hazırlığı içinde bulunan teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, hava kuvvetleri desteğiyle 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

'Engelli birini öldürecek kadar vicdansızlar'

Tunceli turizmde atağa kalkıyor

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır-Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır-Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
Trafik canavarının hızı etkin mücadeleyle kesildi

Trafik canavarının hızı etkin mücadeleyle kesildi