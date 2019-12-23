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Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 23.12.2019
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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