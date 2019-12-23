Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti
Adana'da tiyatro oyuncusu Ercan Kont kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.
Adana
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu.
Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.