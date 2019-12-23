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Türkiye

Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

Adana'da tiyatro oyuncusu Ercan Kont kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

Ömer Yıldız   | 23.12.2019
Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

Adana

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu.

Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

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