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TÜBİTAK'a 142 personel alınacak

TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne 13'ü teknisyen olmak üzere 142 personel alımı yapılacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 19.04.2019
TÜBİTAK'a 142 personel alınacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 142 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 129'u araştırmacı ve 13'ü teknisyen olmak üzere 142 Ar-Ge personeli alınacak.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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