FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 25 gözaltı kararı
Bursa merkezli 16 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen, 9'u muvazzaf 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 16 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.
Operasyonun, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Şırnak, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ ve Kayseri'de yürütüldüğü öğrenildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.