TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu: Üretimi tamamen durduruyoruz
Türkiye Taşkömürü Kurumunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmayı durdurduğu bildirildi.
Zonguldak
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gece 00.00- 08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmaya son verileceğini belirtti.
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Eroğlu, şunları kaydetti:
"Üretimi tamamen durduruyoruz. Yer altında 695 kişi üç vardiya çalışacak. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecek. Temel amaç; ocakları ayakta tutmak. Onbeşer günlük periyotlar halinde arkadaşlarımız çalışacak. Duruma göre tekrar istişare edilecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.