Euro
8.22
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,952.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik yayınladı
logo
Türkiye

TŞOF Başkanı Apaydın: Vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Vatandaşlarımız, trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı, trafik kurallarına uyarak aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerlerini takmalı." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.07.2020
TŞOF Başkanı Apaydın: Vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Ankara

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücülere, "Vatandaşlarımız, trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı, trafik kurallarına uyarak aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerlerini takmalı." uyarısında bulundu.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl diğerlerinden farklı bir bayram geçirileceğine dikkati çekti.

Bu dönemde, insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Bayram vesilesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesini diliyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum. Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nda seyahate çıkacak olanlar ise trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı, trafik kurallarına uyarak, aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerlerini takmalı. Bayram sevincimizin yarım kalmaması için hepimiz trafikte üzerimize düşen görevi yerine getirelim. En önemlisi trafikte hiçbir zaman saygıyı unutmayalım ve trafikte kazaların olmadığı bir bayram yaşayalım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti
TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı
Rusya'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 834 bini geçti
Rize Valisi Çeber: Vaka sayısındaki artışlar bizi endişelendiriyor

Benzer haberler

İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları Kurban Bayramı'nda etkili olacak

İstanbul'da kurbanlıkların çoğu satıldı

İstanbul'da kurbanlıkların çoğu satıldı
TŞOF Başkanı Apaydın: Vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı

TŞOF Başkanı Apaydın: Vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı
Turizmcilerin yüzü 'son dakika' rezervasyonlarıyla güldü

Turizmcilerin yüzü 'son dakika' rezervasyonlarıyla güldü