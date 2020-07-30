Şehitliklere bayram ziyareti
Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere gelerek kabirleri ziyaret edip dua okudu.
Ankara/İstanbul/İzmir
Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı. Ailelerin, hüzünlü anlar yaşadığı görüldü.
15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığının önünde sırtından vurularak şehit olan Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş de ailesiyle Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki babasını mezarı başında andı.
Babasının vefatının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçtiğini vurgulayarak acısının hala taze olduğunu anlatan İbiş, hiç tereddüt etmeden sokağa çıkan babasının şehadete yürüdüğünü aktardı.
İbiş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Ama şehit evladı olmaktan gurur duyuyorum. Biz o gece 'vatansız kalmamak için babasız kaldık' demiştik. Vatan daha önce geldi. Ama acımız tarif edilecek gibi değil. Kabristanı ziyaret ediyoruz, başında dualarımızı ediyoruz. Onun eksikliği, yokluğu hiç bir şekilde dolmayacak. Ama tek tesellimiz şehitlik makamına yükselmesi. Bizim geleneksel bayramlaşmalarımız vardı, tüm kardeşler bayram sabahı toplanır babamın elini öpmeye giderdik. Babamın elini öpemiyoruz ama mezarının başında toplanıyoruz."
Gazilerden şehitlik ziyareti
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri de Kurban Bayramı arefesinde, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaşarak karanfil dağıttı.
"Şehitlerin şahidi" gaziler olarak şehitlere büyük Türk milletinin selamını getirdiklerini ifade eden Aylar, "Bedir'den 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'dan günümüze tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.
Aylar, özellikle bayramlarda, arefe günlerinde vatan için bedel ödeyen kahramanların bulunduğu şehitliklerin ziyaret edilmesi ve şehit yakınlarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Aylar, "Bizim yavrularımız ellerimizi öperken şehitlerimizin yavruları gelip burada mezar taşları ile bayramlaşıyorlar. Onları yalnız bırakmayalım." diye konuştu.
Devletin gazilere ve şehit yakınlarına her zaman sahip çıktığına işaret eden Aylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm devlet erkanına şükranlarını sundu.
"Şehadetlerine şahitlik ettik"
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı İkinci Başkanı 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek ise Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden yapılan atış sonucu yaralandığını, 15 Temmuz şehitlerinin de şehadetine şahitlik ettiğini anlattı.
Canlarını vatan için feda eden şehitleri arefe günü ziyarete geldiklerini aktaran Şimşek, "Bugün şehit ailelerimizle bayramlaşabiliyorsak, rahat gezebiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir. Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayıp, şehitlerimize dualar ederek bayramı geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
2005'te Hakkari'de aracın mayına basması sonucu gazi olan ve derneğin yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Eyin de kahraman şehit annelerinin ellerini öpmeye geldiklerini söyledi.
Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesinde kabir ziyareti
Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında dua eden vatandaşlar, çiçek bırakıp, suladıkları mezarların bakımını yaptı.
Şehit aileleri, evlatlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler, mezar taşındaki şehit fotoğrafını yeniledi. Bazı ailelerin ise şehitlerinin mezarı başında gözyaşı döktüğü görüldü.
"Üç yıldır bizim için bayram çok acı geçiyor"
Şehit babası Kani Güral, evladı Halil İbrahim Güral'ın 2017 yılında Kurban Bayramı'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olduğunu söyledi.
Oğluna bayram ziyaretinde bulunduklarını belirten Güral, "Üç yıldır bizim için bayram çok acı geçiyor. Evlat acısı çok zor. Annemi, babamı, kardeşlerimi unutturdu bana. Her bayram, her cuma gelirim. Keşke imkan olsa da evladımın yanında yatsam. Yapacak, diyecek hiçbir şey bulamıyorum." dedi.
Sevim Kahyeoğlu da 1995 yılında Tunceli'de şehit olan komşusunun oğlu Jan.Kom.Er Enver Yorulmaz'ı ziyaret ettiğini anlattı.
Şehit Yorulmaz'ı evladından ayırmadığını, 25 yıldır her sene şehitliğe geldiğini dile getiren Kahyeoğlu, "Sırf onun için gelmiyorum, hepsi için geliyorum. Buraya gelmeden hiç rahat edemiyorum." ifadesini kullandı.
"O gittikten sonra bize bayram olmadı"
Oğlu Piy.Kom.Er Ertan Kolay'ın 1995 yılında Kuzey Irak'ta şehit olduğunu belirten Niyazi Kolay ise kendilerinin canının yandığını, başkalarının canının yanmaması için dua ettiklerini dile getirdi.
Konuşması sırasında duygulanan Kolay, "O gittikten sonra bize bayram olmadı." dedi.
Kolay, devletini, milletini ve bayrağını sevdiğini, sancağa sonuna kadar sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık girişinde vatandaşlara şeker, lokum, su ve kolonya ile dezenfektan dağıttı.
Önce şehitleriyle bayramlaştılar
Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki yakınlarını ziyaret etti.
Konak ilçesinde bulunan Kadifekale Hava Şehitliği'ne sabah saatlerinden itibaren şehit yakınları gelmeye başladı.
Görmediği amcası için dua etti
İstanbul'dan, şehit olan abisi Oktay Erbilgin'i ziyarete gelen Soner Erbilgin, gazetecilere abisinin 27 yıl önce şehit olduğunu söyledi.
Abisinin Diyarbakır'da operasyona giderken şehit düştüğünü belirten Erbilgin, "Vatan sağ olsun. İzmir'e her geldiğimde abime uğrarım. İlk günkü gibi bir acı var içimizde. Vatan için hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız." dedi.
Soner Erbilgin'in 3,5 yaşındaki oğlu Ahmet de görmediği şehit amcası için dua etti. Babasının kucağında amcası için ellerini açan küçük Ahmet, sonrasında amcasının mezar taşında yer alan fotoğrafını eliyle sildi.
İdlib'de şehit olan Ahmet Alpaslan'ın yeğeni 10 yaşındaki Türkan da dayısının kabrindeki çiçekleri suladı.
"19 sene geçti ama çıkıp gelecek gibi"
Konya'da şehit olan Tabip Üsteğmen Murat Özkan'ın annesi Asuman Özkan da arefe günü oğlunun yanına koştu.
Normalde her cuma günü oğlunu ziyarete geldiğini belirten Özkan, salgın nedeniyle bu ziyaretlere bir müddet ara verdiğini ancak dayanamayıp yeniden geldiğini dile getirdi.
Oğlunun Konya'da trafik kazasında şehit olduğunu anımsatan Özkan, "19 sene oldu ama 19 gün gibi. Bana İstanbul'dan çamaşırlarını getirecekmiş gibi hissediyorum. Çok acı. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyormuş. Annemi, babamı, eşimi kaybettim. Hepsinin yeri ayrı tabi ama hiçbiri evlat acısını unutturamadı bana. Evladınız varsa ne kadar tatlı olduğunu bilirsiniz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.