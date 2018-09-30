Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından aşure programı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Aşure İkram Programı" düzenlendi.

Fotoğraf: AA/Metin Aktaş

ANKARA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, Keçiören 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda, "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Aşure İkram Programı" düzenlendi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, programda yaptığı konuşmada, muharrem ayının çok önemli bir zaman dilimi, huzurun ve esenliğin başlangıcı olduğunu söyledi.

Kerbela olayının muharrem ayı içinde gerçekleştiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Allah, İslam ümmetine nifak sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Hepimizin Kerbela hadisesinden çıkarması gereken çok önemli hadiseler vardır. Kerbela hadisesiyle nasıl mücadele ettiysek, bugün de birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozmak isteyenlere karşı aynı mücadeleyi sürdürmeliyiz."

Aşurenin insanlığa Hazreti Nuh Peygamber'den kalan bir miras ve içindeki farklılıkların bir araya gelerek eşsiz bir lezzet oluşturduğu güzel bir nimet olduğunu söyleyen Şahin, Türk milletinin de farklılıklarıyla Anadolu topraklarında bin yıldır olduğu gibi barış içinde yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

Gazilerin, şehitlerin seçilmiş insanlar olduğunun altını çizen Şahin, vatan savunması söz konusu olduğunda herkesin göğsünü siper etmeye hazır bulunduğunu belirtti.

Fatih Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi bölmek isteyenlerin, bizi parçalamak isteyenlerin, bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyada hiçbir ülke yok ki, bizim kadar çok sayıda terör örgütüyle mücadele ediyor olsun. Bir taraftan PKK, DHKP-C, diğer taraftan FETÖ, DEAŞ adeta ahtapotun kolları gibi ülkemizi sarmaya çalışıyorlar ancak muvaffak olamayacaklar. Her teşebbüslerinde çok daha güçlü bir şekilde onlara gereken cevabı veriyoruz. Bugünlerde bu kanlı saldırıyla sonuç alamayanların, ekonomik saldırılarla Türkiye'yi boyunduruk altına almaya çalıştıklarını görüyoruz. Ancak sizlerin inancı, güveni, birlikte yaşama iradesi bu saldırıları da bertaraf etmeye yetecektir."

Bakanlıkta şehit aileleri için genel müdürlük

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca da Bakanlığın gaziler ve şehit yakınlarına hizmet etmeyi ibadet olarak gördüğünü ve çalışmalarını bu inançla sürdürdüğünü söyledi.

Şehit ve Gaziler Vakfı ile gazi ve şehit ailelerinin ihtiyaçları ve eksiklikleri noktasında ilk istişareleri yaptıklarını kaydeden Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlık bünyesinde şehit ve gazilerin sorunlarıyla ilgilenen daire başkanlığını genel müdürlük seviyesine yükselttiğini, artık Bakanlığın Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile hizmet verdiğini aktardı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını, onların cesur davranışlarının Türkiye'nin dimdik ayakta kalmasının en büyük unsuru olduğunu söyledi.

"Gaziler ve şehit aileleri kahramanlardır"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Lokman Aylar da şehitlerin aziz emanetlerinin Türkiye'ye her zaman sahip çıkmaya, bedel ödemeye hazır olduğuna dikkati çekti.

Aylar, "Aramıza nifak sokmak isteyenlere sesleniyoruz; gaziler ve şehit aileleri, bu ülkeye bedel ödeyen kahramanlardır. Hiçbir zaman bu ülkeye nifak sokulmasına müsaade etmeyeceklerdir." dedi.

Programa, AK Parti Yozgat Milletvekili Osman Coşkun, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bestami Erkoç da katıldı.

Konuşmaların ardından misafirlere aşure ikram edildi.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu