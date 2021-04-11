TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri personeline 'Sualtı Savunma Eğitimi'
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Deniz Kuvvetleri personeline "Sualtı Savunma Eğitimi" verildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libyalı kardeşlerimize destek için Libya ordusuna yönelik eğitimlere devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libyalı kardeşlerimize destek için Libya Ordusuna yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Bu kapsamda, Libya Deniz Kuvvetleri personeline “Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası)” verilmektedir. pic.twitter.com/tWToBT3Iky— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2021
Bu kapsamda Libya Deniz Kuvvetleri personeline Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası) verildiği belirtilen paylaşımda, eğitim çalışmalarına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.