Bakan Kurum'dan Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı: Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "#VanGölünüOyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım." ifadelerini kullandı.
NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1'inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOyla— Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2021
Oy vermek için 👇https://t.co/LOkKmO9lID pic.twitter.com/bisw7ifkhz
Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini de paylaşan Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.