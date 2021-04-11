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Bakan Kurum'dan Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı: Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Hamdi Çelikbaş   | 11.04.2021
Bakan Kurum'dan Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı: Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "#VanGölünüOyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini de paylaşan Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

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