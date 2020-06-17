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TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de." açıklamasında bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 17.06.2020
TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de. Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir. Operasyon, karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik düzenlenmektedir. Pençe-Kaplan Operasyonu uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

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