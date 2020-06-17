TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de." açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.
#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020
Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!🇹🇷
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de. Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir. Operasyon, karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik düzenlenmektedir. Pençe-Kaplan Operasyonu uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir.'' ifadelerine yer verildi.
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Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir. pic.twitter.com/hDJfsncxet— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020