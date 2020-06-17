TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir
TBMM Başkanı Şentop: "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi.
Ankara
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayatî önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 17, 2020
Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun.#PençeKaplan
TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.