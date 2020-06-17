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Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Kocaeli'de, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan trafik polisi Fatih Kara, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Metin Girgin   | 17.06.2020
Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Kocaeli

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik polisi Fatih Kara'nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.

Tipioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, 8 Haziran 2020'de görevi esnasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Şehit polis memuru Kara'nın cenaze törenine ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

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