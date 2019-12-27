'TSK yurt içi ve dışında her türlü görevi yapmaya hazır'
Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Ankara
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