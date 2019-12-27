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'TSK yurt içi ve dışında her türlü görevi yapmaya hazır'

Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 27.12.2019
'TSK yurt içi ve dışında her türlü görevi yapmaya hazır'

Ankara
Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili olarak askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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