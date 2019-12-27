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MSB: 2019'da 150 terör operasyonu yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi." açıklamasında bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 27.12.2019
MSB: 2019'da 150 terör operasyonu yapıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personelin ihraç edildiği, 982 emekli personelin rütbelerinin geri alındığı bildirildi.

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