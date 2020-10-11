Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı

Pendik'te trafikte tartıştığı kişiye silah teşhirinde bulunan şüpheli yakalandı.

Hüseyin Bağış   | 11.10.2020
Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, seyir halindeyken aracına sürten sürücüye silah teşhirinde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Trafikteki diğer sürücülerin cep telefonuyla çektiği görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 34 MST 92 plakalı araç sürücüsü Mustafa Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere taşıma ruhsatlı tabancasıyla birlikte Pendik Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşk hormonu oksitosin Kovid-19'un tedavisi için potansiyel taşıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Ankara'da filyasyon uygulamasıyla çok süratli ve etkin hareket edildi

Benzer haberler

Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı

Trafikte silah teşhir eden şüpheli yakalandı

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı