Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 11.10.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede görev yapan komandolar, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 32 AK-47 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 109 el bombası, 2 EYP, 24 Doçka mühimmatı, 80 havan mühimmatı, 400 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 29 Zagros mühimmatı, 3 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Ankara'da filyasyon uygulamasıyla çok süratli ve etkin hareket edildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 578 bini aştı

Benzer haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta bir terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta bir terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı