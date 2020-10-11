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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde defnedildi.

Fatih Mehmet Kürkçü,Kemal Ceylan   | 11.10.2020
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Kemal Ceylan / AA

Samsun

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde defnedildi.


Merzifon Havalimanı'ndan ilçedeki babaevine getirilen şehidin cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Ulu Cami önüne götürüldü.

Şehidin bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Hatice Karagöz, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

Şehidin babası Hüseyin Dokumacı'yı İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil başsağlığı dileyerek teskin etmeye çalıştı.

Baba Dokumacı, oğlunun ardından "Buraya bu şekilde mi gelecektin. Beni de götür yavrum." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Şerife Dede'nin de ağladığı ve güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugay Komutanı Yusuf Ziyaddin Cavlak, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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