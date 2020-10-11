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Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircisinde çıkan yangının komşu dükkanlara sıçraması sonucu, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Sefa Şahin,Mümin Altaş   | 11.10.2020
Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Ali Döndü'ye ait oto tamircisinde kaynak işlemi sırasında yangın çıktı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin komşu dükkanlara sıçraması sonucu, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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