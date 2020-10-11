Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircisinde çıkan yangının komşu dükkanlara sıçraması sonucu, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Ali Döndü'ye ait oto tamircisinde kaynak işlemi sırasında yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle alevlerin komşu dükkanlara sıçraması sonucu, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.