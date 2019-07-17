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'Trafik' konusu 81 ilde masaya yatırıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen "Trafik Değerlendirme" toplantılarında önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave tedbirler planlandı.

Sertaç Bulur   | 17.07.2019
'Trafik' konusu 81 ilde masaya yatırıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen "Trafik Değerlendirme" toplantılarında önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave tedbirler planlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde 81 ilde "Trafik Değerlendirme" toplantıları gerçekleştirildi. Valiler başkanlığında yapılan toplantılara, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, trafikten sorumlu birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantılarda araç sayısının artmasına rağmen karayollarında alınan trafik tedbirleri sayesinde yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarındaki yüzde 31’lik azalış, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 35,2'lik olumlu düşüşle sonuçlanan tedbirlerin iyileştirilmesi ve önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave yeni tedbirler planlandı.

Yaya öncelikli trafik uygulaması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, makas, drift, motosiklet sürücülerinde kask kullanımı ve usulsüz çakar lamba kullanımı konusunda gelinen son noktanın ele alındığı toplantılarda, trafik konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme için hayata geçirilen yaşam tünellerinin 60 ilde yaygınlaştırılması konuları görüşüldü.

Toplantılarda ayrıca hız ihlali, yandan ve arkadan çarpma, ışık ihlali sonucu meydana gelen kazalar gibi kaza türlerinin analizi yapılırken, her il için kaza önleme planlarının güncellenmesi ve bu planların eksiksiz uygulanması istendi.

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