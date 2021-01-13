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Trabzon'un Araklı ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde bahçede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Duygu Avunduk, Gazi Nogay   | 13.01.2021
Trabzon'un Araklı ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Trabzon

Saat 16.30 sıralarında bir vatandaşın bahçesinde temizlik yapıldığı sırada başlayan ve daha sonra bitişikteki samanlık ile binalara sıçrayan yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, yangında 7 bina ve 2 samanlığın yandığını belirterek, "Bugün bölgemizdeki çok şiddetli rüzgarın etkisiyle müdahale kolay olmuyor, zor oluyor. Arkadaşlarımız önce vatandaşlarımızın tahliyelerini, hayvanların tahliyesi gerçekleştiriyor. Herhangi bir can kaybı meydana gelmiyor. Şu ana kadar 7 binamız, 2 tane de samanlığımız yanmış durumda. Can kaybının olmaması da sevindirici bir durum." diye konuştu.

Mağdur vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Ustaoğlu şunları kaydetti:

"Şu anda 16 vatandaşımızın mağdur olduğunu söyleyebiliriz. Yedi bina ama çok katlı binalar bunlar. Toplamda 16 civarında daire var. Bunlar yangının söndürülmesinin ardından tek tek tespit edilecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında devletimizin tüm birimleri burada. Az önce İçişleri Bakanı'mızla görüştük; geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Devletimizin yaraların sarılması noktasında seferber olacağını vatandaşlara söyledik. Geçici barınma noktasında herhangi bir sıkıntı yok. En kısa sürede yangını kontrol altına alıp yaraların sarılması için de el birliğiyle seferber olacağız." 

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